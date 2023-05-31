Şarkıcı Ece Ronay, boşandı (2)

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'ARTIK RESMİ OLARAK ŞENDULUM'

Şarkıcı Ece Ronay, boşanma davası için geldiği Gebze Adliyesi'nden ayrıldıktan kısa bir süre sonra boşanma haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Avukatı Oğuzhan Yeni'nin fotoğrafını paylaşan Ronay, fotoğrafa 'Artık resmi olarak şendulum' notunu yazdı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU

2023-05-31 14:25:34



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