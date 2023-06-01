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İşçi servis midibüsü TIR´a çarpıp devrildi: 13 yaralı

DHA

İşçi servis midibüsü TIR´a çarpıp devrildi: 13 yaralı


Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde işçi servis midibüsünün TIR'a çarpıp devrildiği kazada, 3'ü ağır, 13 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında D-100 kara yolunun Tavşanlı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İsmail T. yönetimindeki 41 P 3740 plakalı işçi servis midibüsü, aynı yöne giden Yusuf Y. yönetimindeki 41 ZB 579 plakalı TIR'a çarparak devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü ile birlikte 13 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3´ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan D-100 kara yolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2023-06-01 08:36:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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