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Gönüllü sporcular, özel gereksinimli bireylerle festivalde buluştu

DHA

Gönüllü sporcular, özel gereksinimli bireylerle festivalde buluştu


Alişan KOYUNCU/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)İSTANBUL Rumeli Üniversitesi ve Gebze Belediyesi´nin ortaklaşa düzenlediği `Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali ENFEST´ Gebze ilçesinde bulunan tarihi Hünkar Çayırı´nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 gönüllü sporcunun, 350 özel bireyle buluştuğu etkinlik hakkında konuşan İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Çalışkan, amaçlarının özel gereksinimli çocukların paralimpik alanında milli başarılar kazanması olduğunu ifade etti.
İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Gebze Belediyesi ortaklığında düzenlenen `Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali ENFEST´ Gebze ilçesinde bulunan tarihi Hünkar Çayırı´nda gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde alana gelen İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi´nden yaklaşık 300 gönüllü öğrenci, 350 özel gereksinimli bireyle bir araya geldi. Alanda kurulu olan ve özel gereksinimli bireyler için uyarlanmış binicilik, okçuluk, mini golf, voleybol, satranç gibi kategorilerde 30´dan farklı parkurda düzenlenen yarışmalarda boy gösteren bireyler doyasıya eğlendi. Alanda çalan şarkılar eşliğinde halaylar çekilirken, İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri tarafından sahnelenen jimnastik gösterisi büyük beğeni topladı.
Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Çalışkan şunları söyledi:
"Bugün Gebze Belediyesi Spor Kültür Müdürlüğü ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile özel bir festival düzenliyoruz. Gebze Belediyesi ile bir protokol gerçekleştirdik bu protokol çerçevesinde özel çocuklarımızın bilimsel testlerle yetenek seçimlerinin yapılması, yeteneklerinin yönlendirilmesi ve bu bilimsel testler sonrasında aslında bir bakıma paralimpik oyunları için altyapı kaynağı oluşturmak istiyoruz. Biliyorsunuz son zamanlarda engelli sporlarında çok üstün başarılar sağlıyoruz biz de İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak kendi laboratuvarlarımızda federasyonlarımız ve paralimpik komitesine destek amacıyla özel çocuklarımızı bilimsel testlerden geçiriyoruz, onların yeteneklerini yönlendirerek milli takımlara kazandırmaya çalışıyoruz. Kurumlar arası iş birliği çok önemli. Burada örnek bir çalışma sağlıyoruz. Gebze Belediyesi bu tarihi mekanı özel çocuklarımızın imkanına sundu. Burada öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte keyifli vakitler geçiriyoruz."
'KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRİYORUZ'
Düzenlenen etkinliğin eğlenceli olduğu kadar öğretici olduğunu da vurgulayan Doç. Dr. Çalışkan sözlerinin devamında, "Engellilere hitap eden ne kadar çok uyarlanmış, modifiye edilmiş egzersiz aktiviteleri varsa biz şu an İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak bunları uyguluyoruz. Keyifli bir gün geçiriyoruz, çocuklarımız ve özel annelerimiz çok mutlu. En büyük teşekkürü özel annelerimiz hak ediyor çünkü çocuklarıyla olağanüstü seferber olup, ilgileniyorlar. Biz de bir nebze olsun onların yüklerini hafifletme adına çaba içerisindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.
`EMEĞİ GEÇEN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER´
Düzenlenen etkinliğe özel gereksinimli çocuğu Ahmet ile birlikte etkinliğe katılan Ceyda Özer, "Çocuklar eğleniyor, gördüğünüz gibi çocuklarımızın oyun oynuyor, keyifli vakit geçiriyorlar. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bu tür etkinliklerin artmasını diliyoruz" diye konuştu.
`HEDEFİM İLERİDE DERECELER ALMAK´
Etkinliğe katılmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren İstanbul Rumeli Üniversitesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Gülbahar Kandamar, "Üniversitemden özel gereksinimli bir birey olarak faydalanıyorum. Okulumun bu alanda benim önümü açacağı için burayı tercih ettim. Üniversitemiz ve hocalarımız her konuda bize destek sağlıyor herkese çok teşekkür ediyorum. Okula başladıktan sonra daha aktif bir yaşantım oldu ve iletişim becerim gelişti. Okul hayatımda da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hedefim ileride iyi dereceler alıp iyi sporcularla çalışmak" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU
2023-06-02 10:40:54

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