Borç- alacak nedeniyle tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdü

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Alişan KOYUNCU/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Engin Yılmaz (33), borçalacak nedeniyle tartıştığı arkadaşı Burak Yavuz (22) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Arslanbey Yeni Mahalle´de meydana geldi. Burak Yavuz, iddiaya göre, aralarında daha önceden borçalacak meselesi nedeniyle husumet bulunan arkadaşı Engin Yılmaz´ı arayarak buluşmak istediğini söyledi. Sokakta buluşan ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Burak Yavuz, tabancayla Engin Yılmaz´ı başından vurarak yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Engin Yılmaz´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, ARKADAŞI TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan, olayın ardından polis tarafından yakalanan Burak Yavuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Engin Yılmaz ise Suadiye Merkez Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından, Suadiye Merkez Mezarlığı´nda defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU

2023-06-02 19:10:21



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