Borç- alacak nedeniyle tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdü

Alişan KOYUNCU/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Engin Yılmaz (33), borçalacak nedeniyle tartıştığı arkadaşı Burak Yavuz (22) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.
Olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Arslanbey Yeni Mahalle´de meydana geldi. Burak Yavuz, iddiaya göre, aralarında daha önceden borçalacak meselesi nedeniyle husumet bulunan arkadaşı Engin Yılmaz´ı arayarak buluşmak istediğini söyledi. Sokakta buluşan ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Burak Yavuz, tabancayla Engin Yılmaz´ı başından vurarak yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Engin Yılmaz´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, ARKADAŞI TOPRAĞA VERİLDİ
Öte yandan, olayın ardından polis tarafından yakalanan Burak Yavuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Engin Yılmaz ise Suadiye Merkez Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından, Suadiye Merkez Mezarlığı´nda defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU
2023-06-02 19:10:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.