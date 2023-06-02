Kendilerine tabancayla ateş eden husumetlilerini bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli tutuklandı

Erol POLAT/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kendilerine tabancayla ateş eden Ali Önsal´ı (45) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.
Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Gebze Ulus Mahallesi 2142/1 Sokakta meydana geldi. Aralarında borçalacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Ali Önsal ile M.A.D., A.D. ve M.A.Ö., sokakta karşılaştı. Önsal ile 3 kişi arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Ali Önsal, belinden çıkardığı tabancayla kardeş olan M.A.D., A.D. ve yanlarındaki arkadaşı M.A.Ö.´ye ateş açtı.
KİMSEYE MERMİ İSABET ETMEDİ
Mermilerin isabet etmediği 3 kişiden biri, elindeki bıçağı Ali Önsal´ın vücuduna birkaç kez saplayarak ağır şekilde yaraladı. M.A.D., A.D. ve M.A.Ö., kanlar içerisinde yatan Ali Önsal´ı otomobille hastaneye götürmek için yola çıktı. 3 şüpheli bu sırada durumu, polise de haber verdi. Ali Önsal, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi´nde hayatını kaybetti. 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, Ali Önsal´a kiraya verdikleri iş makinesinin parasını alamadıklarını ve bu yüzden aralarında tartışma çıktığını söyledikleri öğrenildi.
TOPRAĞA VERİLDİ, ÜÇÜ DE TUTUKLANDI
Ali Önsal´ın cenazesi dün Çayırova Cemevi´nde kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı´nda toprağa verildi. Olaya karışan M.A.D., A.D. isimli 2 kardeş ile arkadaşları M.A.Ö., bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2023-06-02 19:35:12
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