Gebze'de bir evden 450 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan 2 şüpheli tutuklandı



Erol POLAT/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir eve girerek toplam 450 bin TL´lik ziynet eşyası ve para çaldığı iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

15 Mart'ta Gebze´de bir evden 450 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine Gebze ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma sonucunda hırsızlık şüphelilerinin F.A. ve S.Y. olduğu tespit edildi. Dün, şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. 2 kişi, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2023-06-02 19:37:19



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