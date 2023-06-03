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Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde iki gün önce işçi servis midibüsünün TIR'a çarpıp devrildiği, 3´ü ağır 13 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Midibüsün TIR´a çarparak devrildiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Kaza, iki gün önce saat 07.00 sıralarında D-100 kara yolunun Tavşanlı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden İsmail T. yönetimindeki 41 P 3740 plakalı işçi servis midibüsü, aynı yöne giden Yusuf Y. yönetimindeki 41 ZB 579 plakalı TIR'a çarparak devrildi. Kazada, midibüs sürücüsünün de aralarında olduğu 3´ü ağır, 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 10'u tedavilerinin ardından taburcu oldu, 3 ağır yaralının tedavisi sürüyor.

Öte yandan, midibüsün TIR´a çarparak devrildiği anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Midibüsün TIR´a yandan çarptıktan sonra kontrolden çıkıp, devrildiği anlar görüntülere yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2023-06-03 12:12:45



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