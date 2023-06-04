Otoparkın istinat duvarı çöktü, altında kalan ağaçlar yola devrildi

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Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle bir otoparkın istinat duvarının bir bölümü çöktü. Çöken duvarın altında kalan kaldırımdaki ağaçlar yola devrildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Güzeller Mahallesi Mevlüt Duru Caddesi´nde meydana geldi. Etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle otoparkın istinat duvarının bir bölümü çöktü. Duvarın üzerine devrildiği kaldırımdaki ve otoparktaki ağaçlar yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, ağaçları keserek yoldan kaldırdı. Belediye ekipleri olası bir kazanın yaşanmaması için duvar çevresinde önlem aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU

2023-06-04 13:19:17



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