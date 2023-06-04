Kontrolden çıkan otomobilin restoranın kapısından girdiği anlar kamerada

Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobilin bir restoranın kapısından içeriye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AIY 585 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak restoranın açık olan kapısından içeri girdi. Otomobilin kapının kenarına çarpması nedeniyle restoranın vitrin camı kırıldı. Kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin restorana girdiği ve kırılan camın parçalarının etrafa saçıldığı anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCU
2023-06-04 20:31:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.