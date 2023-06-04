Kontrolden çıkan otomobilin restoranın kapısından girdiği anlar kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobilin bir restoranın kapısından içeriye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AIY 585 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak restoranın açık olan kapısından içeri girdi. Otomobilin kapının kenarına çarpması nedeniyle restoranın vitrin camı kırıldı. Kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin restorana girdiği ve kırılan camın parçalarının etrafa saçıldığı anlar yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCU

2023-06-04 20:31:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.