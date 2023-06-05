D-100'de otomobil, 2 araca çarptı: 3 yaralı

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde D-100 kara yolunda otomobilin 1'i TIR 2 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 kara yolu Kuzey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden M.Y.A.(30) idaresindeki 07 BSZ 50 plakalı otomobil, önce E.Y.'nin (38) kullandığı 02 PU 202 plakalı konteyner yüklü TIR'a, ardından G.T. (35) yönetimindeki 06 FZ 168 plakalı otomobile çarptı. İki otomobilin devrildiği kazada, 2 sürücü ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 30 dakika trafiğe kapanan D-100 yolu İstanbul şeridi ise araçların kaldırılması ile yeniden açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2023-06-05 14:01:21



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