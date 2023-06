Tartıştığı oto yıkamacıyı göğsünden bıçaklayarak öldürdü

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!



KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde Alparslan C., tartıştığı oto yıkama sahibi Abdurrahim Bozboğa´yı (33) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardınan kaçan Alparslan C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.Olay, saat 02.00 sıralarında Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde bulunan bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Abdurrahim Bozboğa, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Alparslan C. ile iş yerinde tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sırasında Alparslan C., Abdurrahim Bozboğa´yı göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozboğa´nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın ardından iş yerinde incelemelerde bulundu. Bozboğa´nınn cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.Olayın ardından kaçan Alparslan C.´nin yakalanması için çalışmalar sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

-----------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Hastaneden görüntüler

-DetaylarHaber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli / Gölcük Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER

