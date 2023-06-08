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Alişan KOYUNCU/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM yolu üzerinde seyir halinde olan bir TIR'ın motor kısmı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, TIR´ın kupası kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 23.00 sıralarında TEM yolu Ankara istikameti Tepetarla yakınlarında meydana geldi. Şerif Atalay yönetimindeki 41 AAU 250 dorse plakalı TIR´ın motor kısmında, seyir halindeyken yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü Atalay, TIR´ı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri TIR´ın dorsesine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası TIR'ın kupası kullanılmaz hale gelirken, TEM yolu Ankara istikametinde kısa süre araç yoğunluğu oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU

2023-06-08 00:59:56



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