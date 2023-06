Kaldırım ve 2 araca çarpıp ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Erol POLAT/ DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından da park halindeki iki otomobile çarpıp ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Emek Mahallesi, Atatürk Caddesi, Gürsu Sokak üzerinde meydana geldi. Hasan Can Yıldırım yönetimindeki 34 BZY 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kaldırıma, ardından da park halindeki iki otomobile çarptı. Metrelerce savrulan otomobil ters dönerken,sürücü ise araçta sıkıştı. Sürücü Hasan Can Yıldırım, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Hasan Can Yıldırım, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2023-06-10 18:18:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.