15´inci Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri´nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)Orhan Okulu, 15´inci Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin final müsabakasında Yusuf Can Zeybek'i yenerek başpehlivan oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen 15´inci Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri 1800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.Başpehlivanlık güreşlerinde rakiplerini yenen Muratpaşa Belediyesi pehlivanı Orhan Okulu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi pehlivanı Yusuf Can Zeybek finalde karşılaştı. Yaklaşık 56 dakika süren final müsabakasında Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek'i yenerek başpehlivan oldu. Okulu´ya 180 bin Lira değerindeki altın kemeri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi.
BAŞALTI FİNALİNDE AĞABEY VE KARDEŞİ MÜCADELE ETTİ
Düzenlenen etkinlikte başaltı finali ilginç bir karşılaşmaya sahne oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi pehlivanlarından Seçkin Duman, yine aynı takımda mücadele eden ağabeyi Erdal Duman ile karşılaştı. Büyük bir çekişme içerisinde geçen karşılaşmayı ağabey Erdal Duman kazandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Maçlardan görüntüler
-Ödül töreninden görüntüler
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2023-06-11 20:54:01
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