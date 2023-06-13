Borcuna karşılık gösterdiği tapu için hukuk mücadelesi başlattı; evine 15 kez saldırı oldu



Alişan KOYUNCUErol POLAT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde evinin tapusunu güvence bedeli gösterip, akrabası O.Ü.'den 318 bin TL borç alan, daha sonra kendisinden istenen 1,5 milyon TL'yi ödemeyi reddeden İbrahim Ünal, bir şirkete devrilen evi için hukuk mücadelesi başlattı. Şirketin kendisinden 2,5 milyon TL talep ettiğini ve bu süreçte evine 15 kez taşlı ve sopalı saldırı olduğunu belirten Ünal, "Bu parayı bizden tahsil etmek için evimize iki günde bir sürekli taş atılıyor" dedi.

Avukat İbrahim Ünal, 1 yıl önce evinin tapusunu güvence bedeli olarak gösterip, uzaktan akrabası olan O.Ü.'den 318 bin TL borç aldı. Ünal, daha sonra borcunu ödemek istedi ancak O.Ü. evin değerinin arttığını belirterek, 1,5 milyon TL talep etti. Bunun üzerine Ünal, durumu yargıya taşıdı. Bu süreçte O.Ü., evi, ikinci el otomobil alım-satımı yapan bir şirkete devretti. Tapuyu alan şirketin yetkilileri de evin karşılığında 2,5 milyon TL talep etti. Tapusu şirkete ait evde oturmaya devam eden Ünal, parayı ödemedi. Evden çıkmayı da reddeden Ünal, bu nedenle evine 15 kez taşlı ve sopalı saldırı olduğunu söyledi.

'YABANCI DEĞİL DİYE GÜVENDİK, AKRABAMIZA VERDİK'

30 yıldır ailesi ile aynı binada oturduğunu, babasının bir borcu nedeniyle akrabasından borç aldığını ve evinin tapusunu emanet olarak verdiğini belirten İbrahim Ünal, "Yabancı değil diye güvendik, akrabamıza verdik. 'Borç olarak sende kalsın. Borcumuzu ödeyeceğimiz zaman, bize tapuyu geri verirsin' dedik. Bu şekilde bir anlaşmamız vardı, arada yazışmalar vesaire de oldu. 1 sene sonra borcun ödenme zamanı geldiğinde, akrabamız haksız olarak bizden yaklaşık 1,5 milyon TL talep etti. 'Olmaz, aykırı, akrabayız' dedik, söz geçiremedik. O zaman dedik ki; buna mahkeme karar versin. Dava açarken akrabamız, burayı başka bir kişilere devretti. Bu kişiler de bu parayı bizden tahsil etmek istedi. Hatta 1,5 milyon TL yerine artık 2,5 milyon TL talep ediyorlar. Bu parayı bizden tahsil etmek için evimize iki günde bir sürekli taş atılıyor" dedi.

'15 KERE ŞİKAYET ETTİK'

Evinin 15 kez saldırıya uğradığını anlatan Ünal, "15 kere bütün camları döktüler. Camları sürekli değiştirmek zorunda kalıyoruz. Annem, babam sürekli tedirginler. Akşam uyuyamıyorlar. Evimize taş atan kişileri de davaya dahil ettik. Söylemleri şu; 'biz dava bilmeyiz. Davayı beklemeyiz. Bize bu parayı vereceksin.' Davayı kazanırız, kazanmayız; o ayrı mesele. Ama bu kişiler, davayı, mahkemeleri beklemeden bizi korkutarak, sindirerek, tehdit ederek rahatsız ediyor. Savcılıkta ve karakolda şikayetlerimiz var; yaklaşık 15 kere ettik ama durmuyorlar. En son dün tekrar taş attılar. 4-5 kişi geldiler, sopalar ile saldırdılar. Devletin gerekeni yapmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Öte yandan saldırı anları, evin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; otomobillerinden inen kişilerin ellerinde sopalar ile eve doğru koştuğu, yerden aldıkları taşlarla camları kırdığı yer aldı. Ünal'ın şikayeti sonrası 2 şüphelinin gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU-Erol POLAT

2023-06-13 12:00:01



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