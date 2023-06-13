Fındık alım- satımında usulsüzlük suçlamasıyla 20 kişiye gözaltı

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde fındık alımsatımında usulsüzlük yaptığı iddia edilen, aralarında çiftçi, tüccar ve kurum çalışanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı, fındık alımsatımlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında çiftçi, tüccar ve kurum çalışanlarının da bulunduğu 20 şüpheli, 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli hırsızlık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN
2023-06-13 14:24:45
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