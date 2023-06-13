Hayvanlarını otlatmak için evden çıktı, ormanda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu



Alişan KOYUNCUNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrılan Ali Karataş (60), ormanda tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Körfez ilçesi Belen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ormanda bir kişinin başından vurulmuş halde hareketsiz şekilde yerde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin tüfekle vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmayla hayatını kaybeden kişinin sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrılan Ali Karataş olduğunu tespit etti. Jandarma olayın ardından Ali Karataş´ın cansız bedeninde ve ormanda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Ali Karataş´ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI

2023-06-13 20:54:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.