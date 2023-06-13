Hayvanlarını otlatmak için evden çıktı, ormanda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Alişan KOYUNCUNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrılan Ali Karataş (60), ormanda tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Körfez ilçesi Belen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ormanda bir kişinin başından vurulmuş halde hareketsiz şekilde yerde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin tüfekle vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmayla hayatını kaybeden kişinin sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrılan Ali Karataş olduğunu tespit etti. Jandarma olayın ardından Ali Karataş´ın cansız bedeninde ve ormanda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Ali Karataş´ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI
2023-06-13 20:54:47
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