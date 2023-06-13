Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında silah doğrultup, tehdit etti (2)

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GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli´nin Darıca ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Suriye uyruklu eşi E.Y.Ş.'nin önünü kesip, tabanca doğrultarak tehdit eden Sadık Ş., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2023-06-13 20:55:36



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