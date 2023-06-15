1 kişinin öldüğü kazanın davasında otobüs şoförüne 1 yıl 8 ay hapis 



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de halk otobüsünün çarptığı otomobilde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın davasında otobüs şoförü Emrah Bayrak, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, 12 bin 100 TL adli para cezasına çevrildi.

Kaza, 28 Ağustos 2019´da İzmit ile Kandıra ilçelerini bağlayan D-605 kara yolunda meydana geldi. Kandıra´dan İzmit yönüne giden Emrah Bayrak yönetimindeki 41 PN 119 plakalı halk otobüsü, Çayırköy Mahallesi girişinden yola çıkan Erdoğan Keskin yönetimindeki 41 FE 239 plakalı otomobile çarptı. Motoru 50 metre fırlayan otomobil, takla atarak, yolun karşısındaki bariyere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Erdoğan Keskin ile beraberindeki Neşe Can, Münir Bayraktar ve Behiye Bayraktar yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Erdoğan Keskin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde açılan davada karar çıktı. Toplanan delilleri değerlendiren mahkeme heyeti, halk otobüsü şoförü tutuksuz sanık Emrah Bayrak´a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezayı, 12 bin 100 TL adli para cezasına çevirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-06-15 17:54:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.