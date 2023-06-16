Kafede tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te bir kafede H.A., aynı masada birlikte oturduğu M.A.'yı çıkan tartışmada bacağından vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Berk Sokak´taki bir kafede meydana geldi. Birlikte kafede oturan H.A. ve M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A., yanındaki tabanca ile M.A.'yı bacağından vurdu Şüpheli H.A. kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, H.A.´yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-06-16 10:55:34



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