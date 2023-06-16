Bulduğu, içinde 200 bin liralık altın ve para olan çantayı sahibine ulaştırdı



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, Yusuf İreç bir arkadaşıyla birlikte mesire alanında buldukları içinde 200 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para bulunan kadın çantasını, polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Darıca ilçesi Karabekir Mahallesi´nde dün Yusuf İreç, Sancaktepe Piknik ve Mesire Alanı´nda gezerken yerde kadın el çantası buldu. İreç, sahibine ulaşamayınca çantayı açıp kontrol etti. Çantada ve içindeki cüzdanda 7 burma bilezik, altın küpe, 3 çeyrek altın, bir miktar para ve çeşitli bankalara ait kredi kartlarının olduğu gören İreç, ilk olarak sosyal medyadan sahibini bulmaya çalıştı. Ancak sonuç alamayınca İreç, polis merkezine giderek çantayı teslim etti. Yapılan çalışmayla çantanın sahibine ulaşıldı. Kadının eşi Yılmaz Esir polis merkezine gelerek çantayı teslim aldı. Esir, Yusuf İreç´e teşekkür etti.

Yusuf İreç, "Defalarca içerisinde ziynet eşyası, para ve banka kartlarının bulunduğu çantanın bizde olduğunu yazıp iletişim kurmaya çalıştık ama bize bir türlü dönüş olmadı. Daha sonra sosyal medyadan çantayı da göstererek görüntü çekip paylaşımda bulunduk. Yine kimse aramayınca karakola giderek memur arkadaşlara konuyu anlattık. Onlar da yaptıkları araştırma sonrası çantanın sahibinin telefonunu tespit ettiler. Daha sonra karakola gelerek çantanın sahibinin eşi olduğunu söyleyen Yılmaz Esir isimli beyefendiye emanetlerini teslim ettik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2023-06-16 13:38:59



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