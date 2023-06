Lise öğrencisi, karne töreninden çıkan arkadaşını kazara silahla yaraladı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde O.K. (17), gittiği başka bir okulun önünde yanında getirdiği tabancayla karne töreninden çıkan kendisi gibi lise öğrencisi M.Ö.´yü (17) kazara bacağından vurdu. Yaralanan M.Ö., hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Nenehatun Mahallesi´ndeki Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde meydana geldi. Başka bir okulda öğrenim gören 11´inci sınıf öğrencisi O.K., karne töreni sonrası buluşmak için arkadaşı M.Ö.´nün okuluna gitti. O.K., karnesini alıp okulun önünde yanına gelen arkadaşı M.Ö.´ye belinden çıkardığı tabancayı gösterip, şakalaştı. O.K. bu sırada yanlarına doğru yaklaşan okul müdürünü görüp paniğe kapıldı ve silahı beline geri takmak istedi. Ancak silah ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, M.Ö.´nün bacağına isabet etti. M.Ö. kanlar içinde yere yığılırken O.K. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ö., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan M.Ö.´nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, O.K.´nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2023-06-16 17:26:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.