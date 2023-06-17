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Kocaeli'de 32 kaçak göçmen sınır dışı edildi

DHA

Kocaeli'de 32 kaçak göçmen sınır dışı edildi


Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ ve çevre illerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen 32 kaçak göçmen, sınır dışı edildi.
Kocaeli ve çevre illerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 32 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, ilk işlemlerinin ardından Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesindeki Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözetim altında tutulan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN
2023-06-17 12:42:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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