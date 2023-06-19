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Erbakan: Pek çok dezavantaja sahip bir iktidar karşılarında olmasına rağmen bu seçimde de yüzde 25´i geçemediler

DHA

Erbakan: Pek çok dezavantaja sahip bir iktidar karşılarında olmasına rağmen bu seçimde de yüzde 25´i geçemediler


Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "CHP'nin bu seçimde bir kez daha bu ülkede ne yaparsa yapsın yüzde 25´i geçemeyeceği ortaya çıktı. Kendi genel başkanları Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmasına rağmen; 21 senelik son derece yıpranmış bir iktidar, pek çok dezavantaja sahip bir iktidar karşılarında olmasına rağmen bu seçimde de yüzde 25´i geçemediler" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde 1 milletvekili kazandığı Kocaeli´ye teşekkür ziyaretinde bulundu. Partisinin il ve ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Erbakan, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Açıklamasında Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere kendi imkanları ve kendi logolarıyla girdiklerini vurgulayan Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz başka bir partinin listesinden, başka partinin oyuyla, gücüyle, seçmeniyle değil, kendi teşkilatlarının alın teriyle, kendi hakkıyla, bileğinin hakkıyla kendi amblemiyle, bu milletvekillerini çıkarmaya muvaffak olmuştur. Özellikle rakiplerimizin sahip olduğu pek çok imkandan yoksun olmamıza rağmen ve son derece kısa süre içerisinde ilk girdiğimiz seçimde böyle bir sonucun alınması tabii ki önemlidir. Pek çok yeni kurulan partinin oylarının sıfıra yakın olduğunun gözüktüğü bu seçimlerde, Yeniden Refah Partimiz onların sahip olduğu imkanlardan yoksun olsa dahi, böyle bir oyu alması gerçekten de Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen, en dinamik, en aktif parçası olduğunu ortaya koymuştur. Tabii seçimi kaybedenlerinden bir tanesi elbette Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Son derece bonkör bir şekilde, iki grup kuracak kadar milletvekilini başka partilere, sıfıra yakın oyu olan partilere dağıtmış, milletvekillerini vermiş, cumhurbaşkanı seçileceğim diye düşünse de sonuçta cumhurbaşkanı da olamamıştır. 40´a yakın milletvekilini kendi listelerinden başka partilere verdiğiyle kalmıştır" dedi.
'CHP´NİN BU ÜLKEDE YÜZDE 25´İ GEÇEMEYECEĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR'
Altılı Masa´nın aldığı oylara da değinen Erbakan, "Altılı Masa´daki 4 küçük partinin adeta bir tabela partisi oldukları, CHP'nin aldığı oylarla ortaya çıkmıştır. Millette hiçbir karşılık bulamadıkları ve sıfıra yakın oylarının olduğu bu seçim sonucunda ortadadır. Çünkü CHP'nin bir önceki seçimde 23 küsür oyu var. Bu seçimde yüzde 25 oldu. CHP'nin hiç kendisinin oy arttırmadığını dahi düşünsek 4 tane partiye yüzde 1,5 oy düşüyor. Kaldı ki CHP bu kadar kampanya yaptı, bu kadar para harcadı. Kendi genel başkanları, cumhurbaşkanı adayı oldu. Bu yüzde 1,5´luk artış da CHP'den kaynaklandı. Böyle olunca 4 tane yerin, 4 tane masadaki küçük partinin sıfır oyları olduğu ortaya çıkmış oldu. Tabii CHP'nin de bu seçimde bir kez daha bu ülkede ne yaparsa yapsın yüzde 25´i geçemeyeceği ortaya çıktı. Kendi genel başkanları, Sayın Kılıçdaroğlu´nun cumhurbaşkanı adayı olmasına rağmen, 21 senelik son derece yıpranmış bir iktidar, pek çok dezavantaja sahip bir iktidar karşılarında olmasına rağmen bu seçimde de yüzde 25´i geçemediler" değerlendirmesinde bulundu.
'MUTABAKAT METNİNDEKİ MADDELERİN UYGULANMASININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Seçim öncesinde AK Parti ile aralarında imzaladıkları mutabakat metnini hatırlatan Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak şu anda 2 hedefimiz var. Bir tanesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 milletvekilimizle de olsa milletimizin derdine derman olabilmek. Milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmak. Bunun için AK Parti'yle seçim döneminde imzalamış olduğumuz mutabakat metnindeki maddelerin uygulanmasının takipçisi olacağız. Ekonomi alanında, sosyal politikalar alanında, dış politika alanında bizim Yeniden Refah Partisi olarak kırmızı çizgilerimizi, prensiplerimizi ifade ettiğimiz bu protokole hükümetin, yeni kabinenin bağlı kalmasını ümit ediyoruz. Çünkü bunlar milletin faydasına, milletin hayrına olan adımlardır. Bunların uygulanmaması halinde de tabii ki yapıcı eleştirimizi, yapıcı muhalefetimizi, uyarılarımızı açık bir şekilde ortaya koyacağız. Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta üzerine düşeni yaptı. Bütün sıkıntılarına rağmen hayat pahalılığına, geçim derdine, yoksulluğa rağmen, iş birliğine rağmen, ekonomik açıdan son derece bunalmış olmasına rağmen FETÖ'cülere, PKK'lılara, LGBT'cilere tarihiyle, inancıyla, değerleriyle kavgalı olanlara bu ülkeyi teslim etmemek için üzerine düşeni yaptı. Şimdi yeni kabinenin görevi de bu fedakarlığı gösteren milletimizi, bu kadirşinaslığı gösteren milletimizi bir an evvel ekonomik sıkıntılardan, işsizlikten, geçim derdinden, enflasyondan, hayat pahalılığından kurtarmak için gerekli adımları atmasıdır" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN
2023-06-19 20:47:12

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