Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken dorse kısmı tutuşan TIR, alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle 1 saat boyunca yolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı, araç kuyrukları oluştu.
Yangın, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gebze ilçesi İnönü Mahallesi mevkinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Harun Yetişkin idaresindeki 34 FMF 881 plakalı tekstil ürünleri yüklü TIR, seyir halindeyken dorse kısmından tutuştu. Yangını fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekip, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, kısa sürede TIR'ın tamamına yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Yolda araç kuyrukları oluştu. 1 saatlik çalışma sonucu yangının söndürülüp, TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normal akışına döndü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2023-06-19 20:57:55
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