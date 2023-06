Motosiklet çocuğa çarptı: 2 yaralı

Soner GÜLEZER/Gölcük (Kocaeli), (DHA)1KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde motosiklet sürücüsü Abdullah A., yolun karşısına geçmek isteyen Gökçe A.T.'ye (11) çarptı. Kazada sürücü ve yaya yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi 22'nci Sokak'ta meydana geldi. Abdullah A. idaresindeki 16 AYE 338 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Gökçe A.T. isimli çocuğa çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah A. ve yaya Gökçe A.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan, ayağı kırıldığı öğrenilen Gökçe A.T., İzmit Şehir Hastanesi'ne, motosiklet sürücüsü Abdullah A. ise Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2023-06-19 21:13:21



