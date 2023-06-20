Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'de, FETÖ/PDY operasyonunda, 'ByLock' kullandığı ve örgüt üyeleriyle sabit hatlardan görüşme yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütünün kripto haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı ve sabit hatlardan örgüt üyeleriyle telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN

2023-06-20 10:46:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.