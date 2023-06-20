Eşini öldürüp kendini vuran emekli astsubay, 24 gün sonra hastanede öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK, (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, eşi Nimet Taşkın'ı (67) tabancayla öldürdükten sonra kendisini de vuran emekli astsubay Mevlüt Taşkın (67) bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, 27 Mayıs'ta emekli astsubay Mevlüt Taşkın ile eşi Nimet Taşkın arasında tartışma çıktı. Tartışmada Mevlüt Taşkın, kendisine ait tabancayla eşini vurduktan sonra intihara kalkıştı. Bu sırada evde bulunan, çiftin kızı ve 2 torununun ihbarıyla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çift, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yalova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Nimet Taşkın, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gören Mevlüt Taşkın da bu sabah hayatını kaybetti. Olaydan 24 gün sonra ölen Mevlüt Taşkın'ın cenazesinin, Yüzbaşılar Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Örcün köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2023-06-20 12:27:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.