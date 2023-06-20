Otlarken akıma kapılan 3 koyun öldü

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinin kırsal Belen Mahallesi´nde Tekin Kundakçı'nın otlattığı koyunlarından 3'ü, arazideki elektrik direğindeki kaçak nedeniyle akıma kapılıp öldü.

İlçenin kırsal Belen Mahallesi´nde yaşayan Tekin Kundakçı, dün sabah erken saatlerde Karayakuplu mevkisinde küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Akşam hayvanları ahıra getiren Kundakçı, 3 koyunun eksik olduğunu gördü. Otlattığı alanda hayvanları arayan Tekin Kundakçı, koyunlarını bir elektrik direğinin altında ölü buldu. Kundakçı, durumu elektrik dağıtım şirketine haber verdi. Gelen şirket çalışanları, direkte elektrik kaçağı olduğunu tespit etti. İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Direkteki kaçak giderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2023-06-20 15:07:39



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