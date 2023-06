Down sendromlu Enes'in askerlik hayali gerçek oldu

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaşayan down sendromlu Enes Şahin'in (21) askerlik hayali gerçek oldu. Şahin, dün akşam düzenlenen asker eğlencesinin ardından bugün Edirne'de 1 günlüğüne temsili askerlik yaptı.

Darıca ilçesinde ailesiyle yaşayan down sendromlu Enes Şahin, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a en büyük hayalinin askerlik yapmak olduğunu söyledi. Başkan Bıyık'ın girişimleriyle, Edirne'de ismi açıklanmayan askeri birlik, Enes Şahin'i 1 günlüğüne temsili olarak askere alabileceğini bildirdi. Gerekli yazışmalar yapılıp, izinler alındı. Down sendromlu Şahin için dün akşam evinin önünde asker eğlencesi düzenlendi. Enes Şahin, daha sonra annesi Emine Şahin ve babası Fikri Şahin ile birlikte gidip, bu sabah Edirne'deki birliğe teslim oldu. Askeri üniforma giyen Şahin, 1 günlük temsili askerlik yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2023-06-20 16:32:38



