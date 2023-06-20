Otomobilde Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erol POLAT/ GEBZE, (Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobilde tarihi eser taşındığı ihbarıyla çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 21 sikke, 1 mühür ve 6 obje olmak üzere toplam 28 tarihi eser ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından tarihi eserlere el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2023-06-20 17:41:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.