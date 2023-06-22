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Kartepe'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı; 3 işçi dumandan etkilendi

DHA

Kartepe'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı; 3 işçi dumandan etkilendi


Dinçer AKBİR/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürülürken, dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, akşam saatlerinde Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Mihriban Sokak üzerindeki geri dönüşüm tesisinde çıktı. Tesisteki makinelerde bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenerek fenalaşan 3 işçiye oksijen desteğinde bulundu. İşçiler daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR
2023-06-22 21:20:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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