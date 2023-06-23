Çayırova Tapu Müdürlüğü'ne operasyonda 17 şüpheli adliyede

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Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde tapu müdürlüğünde resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınan aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 17 şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Çayırova Tapu Müdürlüğü'nde resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan, aralarında kurum çalışanlarının da bulunduğu şüpheliler Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2023-06-23 11:14:55



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