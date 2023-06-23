Devre mülk dolandırıcılarına operasyonda 11 tutuklama

Selda Hatun TAN/ KÖRFEZ, (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, paravan şirketle iletişime geçtikleri devre mülk sahiplerinden 22 kişiyi 4 milyon TL dolandırdığı iddia edilen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Kocaeli'de kurdukları paravan şirket aracılığıyla devre mülk sahibi kişilerle iletişime geçerek, devre mülklerini yüksek fiyatla satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 22 kişiyi 4 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 15 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1 şüpheli savcılıktan serbest bırakılırken, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Selda Hatun TAN
2023-06-23 14:42:02
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