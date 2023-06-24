Osmangazi Köprüsü'nde bayram tatili yoğunluğu

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Dinçer AKBİR/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)KURBAN Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilerek memleketlerine ve tatil bölgelerine doğru yola çıkanlar, Osmangazi Köprüsü geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı sebebiyle 9 gün sürecek olan tatilin başlamasıyla, İstanbul'da yaşayanlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıktı. Tatilciler, Osmangazi Köprüsü geçişinde araç yoğunluğu oluşturdu. Köprünün Yalova tarafında bulunan Hersek Gişeleri'nde başlayan araç kuyruğu, zaman zaman Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki Şekerpınar bölgesine kadar uzadı. Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Dinçer AKBİR

2023-06-24 15:30:23



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