Arazi anlaşmazlığında 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 3 kişiyi pompalı tüfekle bacaklarından vurup yaralayan A.Ç., tutuklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Başiskele ilçesi Kullar Yakacık Mahallesi Beray Sokak´ta meydana geldi. A.Ç., aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan C.M., S.Y. ve R.E. ile bahse konu arazide karşılaştı. Burada çıkan tartışmada A.Ç., evinden aldığı pompalı tüfekle C.M., S.Y. ve R.E.´ye doğru ateş etti. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan 3 kişi, kanlar içerisinde yerde kalırken, A.Ç. ise kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.Y. ve R.E. kendi imkanlarıyla C.M. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde A.Ç.´yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Selda Hatun TAN
2023-06-26 16:58:12
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