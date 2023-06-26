Metruk evde yıkım sırasında sundurma çöktü: 2 ölü (2)

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Kocaeli'de 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan metruk evdeki göçükle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında, "Kocaeli Derince´de bir evin yıkımı sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi göçük altında kalmış, olay yerine 1 UMKE Timi ve 2 ambulans görevlendirilmiştir. Göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan iki kişi kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kayıplarımıza Allah´tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)
Dinçer AKBİR/KOCAELİ,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR
2023-06-26 17:39:12
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