Para istediği pazarcıyı olumsuz cevap alınca başına demir çubukla vurup öldürdü

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Soner GÜLÜZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, 5 gün önce cezaevinden çıkan, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Tuanay Çetin (22), para istediği pazarcı Birol Şakir Kaya´yı (70) olumsuz cevap alınca başına demir çubukla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi´ndeki pazar yerinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Tuanay Çetin, tezgah kuran pazar esnafı Birol Şakir Kaya´nın yanına gidip para istedi. Çetin, olumsuz yanıt alınca Birol Şakir Kaya´nın başına demir çubukla vurdu. 5 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Tuanay Çetin, kaçtı. Çevre esnafın bildirmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Birol Şakir Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis tarafından metruk bir binada uyurken bulunan Tuanay Çetin gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2023-06-27 12:38:14



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