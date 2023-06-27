Metruk evdeki göçükte ölen 15 yaşındaki Ömer Faruk toprağa verildi



Nabi YAZICI/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, dün tek katlı metruk evdeki hurda malzemeleri söktükleri sırada sundurmanın çökmesi sonucu göçük altında kalıp hayatını kaybeden Ömer Faruk Yıldız (15), toprağa verildi, Metin Akkaya´nın (47) cenazesi ise memleketi Muş´a gönderildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi İkizler Sokak'ta meydana geldi. Müteahhit ile anlaşıp, metruk eve giren Metin Akkaya ve Ömer Faruk Yıldız, yıkım kararı verilen tek katlı evdeki hurda malzemeleri söktükleri sırada sundurmanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkarılan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Ömer Faruk Yıldız için Körfez ilçesi Yalı Mahallesi Merkez Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Ömer Faruk Yıldız´ın yakınları gözyaşı döktü. Baba Oğuz Yıldız, cenazede gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Yıldız´ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Derince ilçesindeki 17 Ağustos Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Metin Akkaya´nın cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Muş´a gönderildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2023-06-27 14:22:58



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