Jokey Kazım Yıldız yaşamını yitirdi

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- GAZİ Koşusu´nu 7 kez kazanan jokey Kazım Yıldız, yaşadığı İzmit'te mide kanseri nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetti.
İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Yusuf Şen Sokak'ta yaşayan jokey Kazım Yıldız, dün evinde fenalaştı. Mide kanseri olan Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yıldız, Türkiye'nin en önemli at yarışı organizasyonlarından olan Gazi Koşusu´nu 7 kez kazandı. Bu ödülü en çok kazanan 5'inci kişi olan Yıldız´ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından İzmit'teki Fevziye Camii´nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2023-06-27 16:10:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.