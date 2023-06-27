Trafik kazasında hayatını kaybeden anne, kızı ve torunu toprağa verildi

Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te dün meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Meliha Şahin (55), kızı Rabia Şahin (22) ve torunu Nehir Şahin (10) toprağa verildi.
İzmit´te dün D-605 karayolu Çayırköy mevkisinde kontrolden çıkan otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Arif Şahin, babası Azmi Şahin ve oğlu Mustafa Efe Şahin yaralanmış; sürücünün annesi Meliha Şahin, kardeşi Rabia Şahin ve kızı Nehir Şahin ise hayatlarını kaybetmişti. Hayatını kaybeden anne, kızı ve torununun cenazeleri, Alikahya Hayırsevenler Camisi´nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazlarının ardından Körüktepe Mezarlığı´nda toprağa verildi.
Kazada yaralanan Arif Şahin ve babası Azmi Şahin´in tedavilerinin ardından taburcu oldukları, Mustafa Efe Şahin´in ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma´nın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2023-06-27 18:40:28
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