Para istediği pazarcıyı olumsuz cevap alınca başına demir çubukla vurup öldürdü (2)

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TUTUKLANDI

Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde, 5 gün önce cezaevinden çıkan ve para istediği pazarcı Birol Şakir Kaya´yı (70) olumsuz cevap alınca başına demir çubukla vurarak öldüren Tuanay Çetin (22), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Tuanay Çetin, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Soner GÜLÜZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLÜZER

2023-06-27 20:59:28



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