İzmit´te acemi kasaplar hastanelere koştu



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıkları kesmek isteyen bazı vatandaşlar, hayvanların darbeleri veya bıçakla yaralandı. Bıçakla ellerini, kollarını ve bacaklarını kesenler ambulanslarla ya da kendi imkanlarıyla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne geldi. Yaralılarının büyük çoğunluğu yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Kurban kestiği sırada yanındaki arkadaşının attığı etin bıçağa çarpması sonucu elinden yaralanan kasap Mehmet Çiftçi, "Ben arkadaşımın yanında duruyordum. Arkadaş eti atınca bıçağa çarptı, bıçak da elime değdi. Görünmez bir kaza yani. Ben senelerdir kesim yaparım ama yanımda acemi bir çocuk vardı. O eti atınca, bıçak da benim elimi kesti. Ben kendi elimi kesmedim. Ben profesyonel çalışıyorum ama aceminin kazasına uğradım. Elime şimdi dikiş atıldı. Pazartesi günü plastik cerrahı görecek. Ondan sonra öğreneceğiz ne olduğunu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-06-28 11:00:51



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