TEM´de 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra TEM Otoyolu'nun Kocaeli´nin Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden E.T. idaresindeki 34 BC 6162 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen C.A. idaresindeki 54 AFN 096 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü E.T. ve eşi S.T.'ye iİlk müdahalede bulunup, ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu´nun 1 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI

2023-07-01 15:35:19



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