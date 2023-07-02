Borç nedeniyle tartıştı, cami çıkışında pompalı tüfekle vurdu

Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde A.Ü., borç meselesi nedeniyle tartıştığı Yakup Ç.'yi cami çıkışında pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
Olay, öğleden sonra Kuruçeşme Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kahvehanede karşılaşan Yakup Ç. ile A.Ü., borç meselesi nedeniyle tartıştı. Çevredekilerin de araya girmesi ile tartışma sonlandırıldı. Daha sonra evine giden A.Ü., camiden çıkan Yakup Ç.'yi pompalı tüfek ile vurdu. Yaralanan Yakup Ç., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ü. ise mahalleli tarafından sakinleştirilip, polise teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN
2023-07-02 16:32:43
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