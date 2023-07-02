İzmit'te, TEM'in kenarındaki yeşillikte ceset bulundu



Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/ İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin merkez İzmit ilçesinde, TEM yolu kenarındaki yeşillikte çürümüş halde erkek cesedi bulundu.

İzmit TEM yolu Kuruçeşme mevkiinde mahalledeki kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, kokunun kaynağını bulmak için bölgede araştırma yaptı. Kokunun TEM yolunun kenarında bulunan yeşillikten geldiğini fark eden vatandaşlar, ağaçların arasına girdiklerinde çürümüş haldeki bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

İhbarla olay yerine gelen ekipler bölgede incelemede bulunurken, ceset ise ölüm sebebinin belirlenmesi ve kimlik tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN

2023-07-02 19:07:47



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