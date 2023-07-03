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Kocaeli Valisi Yavuz'dan 'gerginlik' açıklaması

DHA

Kocaeli Valisi Yavuz'dan 'gerginlik' açıklaması


Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, Dilovası ilçesinde bir köpeğin zehirlendiği iddiası sonrası 2 gündür bölge halkı ve Suriye uyruklu kişiler arasında yaşanan gerginlikle alakalı açıklama yaptı. Yavuz, "İlçemizde Suriyelilerin, vatandaşlarımızın evlerini taşladıklarına yönelik maalesef bir provokasyon gerçekleşti. Sosyal medya, maalesef içerik ve paylaşımlar itibariyle çarpıtılmaya ve farklı amaçlarla kullanılmaya müsait bir alandır. O yüzden bu konuda herhangi bir vatandaşımızın evine direkt bir saldırı gerçekleşmemiştir." dedi.
Kocaeli´nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde, bir vatandaşa ait evcil köpek öldü. Köpeğin sahibi, köpeğinin Suriyeliler tarafından zehirlendiğini iddia etti. Köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası sonrası 1 Temmuz gecesi mahalleli ile bölgede yaşayan Suriye uyruklu kişiler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Olaylara müdahale eden polis ekipleri, kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında işlem başlatılırken, düzensiz göçmen oldukları tespit edilen 10 kişi de sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi´ne gönderildi.
Olayların sosyal medyada 'Suriyeliler, Türklere saldırdı' yönünde paylaşılması üzerine, dün gece Dilovası´nda toplanan bir grup, sloganlar eşliğinde Suriyelilerin yaşadığı evlere saldırmak istedi. Ancak polis ekipleri, kalabalık grubu anonslarla sakinleştirerek olaysız bir şekilde grubun dağılmasını sağladı.
'SOSYAL MEDYADA BİRTAKIM PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR YAPILDI'
Yaşanan olaylarla ilgili bilgi alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bugün Dilovası ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek konuyla ilgili açıklama yaptı. Vali Yavuz, "Bir evcil hayvanın, köpeğin öldürülmesi sonrasında, hayvanın sahipleri ve şüphelendikleri şahıslar arasında yaşanan tartışma ve tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi neticesinde, bölgede bulunan güvenlik görevlilerimiz olaya süratle müdahale etmiştir. O akşam için sorun çözülmüştür. Daha sonra ölen köpeğin ölüm sebebiyle ilgili gerekli teknik inceleme ve tahliller yapılması için numuneler alınmış ve ilgili kuruma gönderilmiştir. Daha sonra sosyal medyada bir takım provokatif paylaşımlar yapılmaya başlandı. Özellikle yabancıların, Suriyelilerin vatandaşlarımızın evlerini taşladıklarına yönelik maalesef bir provokasyon gerçekleşti. Yani gerçeğe aykırı bir beyan oluştu. Videodan hareketle bir sonuç elde edilmek istendi. Biz başından itibaren bu konuyla ilgili polisimiz ve istihbarat birimlerimiz ile gerekli teknik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Elbette hayvanın ölümünden büyük bir üzüntü duyduk. Çünkü biz her insana, her canlıya, merhamet ve şefkat gösteren bir medeniyetin mensuplarıyız. Ama bu konunun başka bir mecraya çekilmesi de bizi açıkçası üzdü" dedi.
'İLÇEMİZDE OLAYLAR YABANCI KARŞITLIĞINA DÖNÜŞTÜ'
Yaşananların ilçede bir yabancı karşıtlığına dönüştüğünü söyleyen Vali Yavuz, "İlçemizde olaylar, dün akşam bir yabancı karşıtlığına dönüştü. Bütün vatandaşlarımıza özellikle çağrımız, sosyal medya maalesef içerik ve paylaşımlar itibariyle çarpıtılmaya ve farklı amaçlarla kullanılmaya müsait bir alandır. O yüzden bu konuda herhangi bir vatandaşımızın evine direkt bir saldırı gerçekleşmemiştir. Dilovalı kardeşlerimiz de, özellikle köpeği ölen ve onun yakın arkadaşları mahallede bulunanlarla o mahallede mukim olan ve geçici koruma altında olan Suriyeliler arasında çok kısa süren bir olay meydana gelmiştir. Olayın özeti budur" diye konuştu.
'KONU ADLİ VE İDARİ YÖNDEN SORUŞTURULMAKTADIR'
Olaylarda ağır yaralanan kimse olmadığını belirten Vali Seddar Yavuz, "Hayati tehlikesi bulunan ve herhangi bir şekilde ağır yaralanan kimse yoktur. Bu olaylara karışanlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız adli süreci başlatmış ve olaya karışanlarla ilgili adli işlem de yapılmıştır. Bu olaya karıştığını değerlendirdiğimiz yabancılardan 10 tanesiyle ilgili de tedbir amaçlı geri gönderme merkezimize teslim edilmiştir. Konu adli ve idari yönden soruşturulmaktadır. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda sakin, sağduyulu olmalarını, toplumumuzu karıştırmak isteyenlere fırsat vermemelerini özellikle rica ediyoruz. Güvenlik birimlerimiz ve devletimiz her alandadır ve konuya hakimdir. Bazı sosyal medya mecralarının olayı çok abartarak, sanki binlerce insan tepki göstermiş gibi bir yaklaşım içinde olduğunu gördük. Dün akşam toplanan bütün kalabalık, sayısı 150´yi geçmeyen, sınırlı sayıda bir vatandaşımızdan oluşmaktadır. Kendilerine de konunun doğrusu anlatılmıştır ve dağılım gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR
2023-07-03 16:39:46

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