Sude'nin ölümünde, sevgilisine delil yetersizliğinden beraat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sude'nin ölümünde, sevgilisine delil yetersizliğinden beraat

DHA

Sude'nin ölümünde, sevgilisine delil yetersizliğinden beraat


Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT'te, evde başından vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sude Akarsu'nun (18) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan erkek arkadaşı Onur Ö. (29), karar duruşmasında, "Tek üzüntüm sevdiğim kadının ölmesidir. Haksız yere cezaevindeyim" dedi. Mahkeme, Onur Ö.'nün delil yetersizliğinden dolayı beraat etmesine karar verdi. Sude Akarsu'nun ailesinin avukatı Eray Akbal, karara itiraz edeceklerini söyledi.
Olay, 5 Ağustos 2021'de Kocaeli´nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Sude Akarsu ile Onur Ö.'nün birlikte yaşadığı evden gelen silah sesini duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde tabancayla başından vurulmuş olarak bulunan Sude Akarsu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Onur Ö. tutuklandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Sude Akarsu'nun kanında metamfetamin ve amfetamin isimli uyuşturucu maddeler ile çeşitli yeşil reçeteli psikiyatrik ilaçların bulgularına rastlanıldığı, ayrıca Akarsu´nun sağ elinde silah ateşleme artıkları tespit edildiği belirtildi. Olayla ilgili Onur Ö. hakkında 'Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişiyi intihara mecbur ederek kasten öldürme' suçlaması ile Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Olayla ilgili davanın karar duruşması bugün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Duruşmaya hayatını kaybeden Sude Akarsu´nun ailesi ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada ev hapsi cezası verilen, ancak başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunan sanık Onur Ö. duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Onur Ö., "Tek üzüntüm sevdiğinin kadının ölmesidir. Haksız yere cezaevindeyim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi. Tüm delillerin toplandığına ve tüm tarafların dinlenildiğine kanaat getiren mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, sanık Onur Ö.'nün `Ruhsatsız silah bulundurma´ suçundan 1 yıl hapisle cezalandırılmasına, Sude Akarsu´ya yönelik `Kasten öldürme´ suçundan ise delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verdi.
"TANIKLAR DARP EDİLDİĞİNİ DOĞRULADI"
Duruşma sonrasında açıklama yapan Akarsu ailesinin Avukatı Eray Akbal, "Bundan yaklaşık 2 yıl önce Sude Akarsu, Onur Ö.'nün yanında başında silahlı yaralamayla hastaneye kaldırıldı ve sonrasında yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada sanık hakkında cebir hile veya tehditle intihara yönlendirdiği için kasten öldürme suçuyla cezalandırılması istendi ve yargılama kasten öldürme suçundan yürütüldü. Çeşitli aşamalarda tanıklar dinlendi, dilekçelerimizi sunduk. Bu tanıklar Sude'nin, Onur tarafından verilen uyuşturucu maddeyi kullandığını, Onur tarafından darbedildiğini doğruladılar. Sonrasında biz Sude tarafından hemen olaydan 2 gün öncesinde annesine gönderilen ses kaydıyla `Anne gel beni kurtar, yoksa bu beni dövmüş, öldürmüştür' ses kaydını dosyasına sunduk" dedi.
'İSTİNAF YOLUNA BAŞVURACAĞIZ'
Adli Tıp Kurumu raporlarında Sude Akarsu´nun darbedildiğinin belirlendiğine de vurgu yapan Avukat Akbal, "Sonrasında yer alan adli raporda Sude'nin darp edildiği, vücudunun çeşitli bölgelerinde ekimozların bulunduğu tespit edildi ve bütün bu yaralanmaya ve öldürmeye sebebiyet vermeye teşkil eden silah Onur'un silahı olduğu ortaya çıktı. Sonrasında savcılık mütalaasında suç tipini, suç vasfını değiştirerek kasten öldürme suçundan değil, taksirle öldürme suçundan yani silahı ateşe hazır bir şekilde bulundurmadan Onur Ö.´nün taksirle öldürme suçundan yargılanmasını istendi ve nihayetinde bugün o suçun da suç vasfının oluşturulmadığı düşünülerek mahkeme tarafından beraat kararı verildi. Bu artık bizim çok sık karşılaştığımız bir şey. Yargıtay´ın çeşitli kararlarında da eğer bir silah atışa hazır halde bulunduruyorsanız taksirle öldürme suçunu işlemeye yönelik hareket etmiş sayılırsınız. Biz artık bu suçtan dolayı yargılanmasını isteyeceğiz. Bir sonraki aşamada istinaf yoluna başvuracağız ve bölge adliye mahkemesine başvuru yoluna gideceğiz" diye konuştu.(DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN
2023-07-04 13:04:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı
YEREL HABERLER Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. ...
Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi'den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi'den esnaf ziyareti
Kocaeli'de üreticilere yüzde 50 hibeli 118 bin çilek fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de üreticilere yüzde 50 hibeli 118 bin çilek ...
Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ...
Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşu
YEREL HABERLER Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşu
Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar, bayram tatilinde 334 kişiyi boğulmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Kocaeli sahillerinde cankurtaranlar, bayram tatilinde ...
Kocaeli Valisi Yavuz'dan 'gerginlik' açıklaması
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz'dan 'gerginlik' açıklaması
Kocaeli'de restoranda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de restoranda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli Valisi Yavuz'dan Dilovası'ndaki gerginlikle ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz'dan Dilovası'ndaki gerginlikle ...
GÜNCELLEME - Kocaeli Valiliğinden Dilovası'ndaki gerginliğe ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kocaeli Valiliğinden Dilovası'ndaki ...
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden Dilovası'ndaki gerginliğe ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden Dilovası'ndaki ...
İzmit'te, TEM'in kenarındaki yeşillikte ceset bulundu
YEREL HABERLER İzmit'te, TEM'in kenarındaki yeşillikte ceset bulundu
Kocaeli'de ağaçlık alanda ceset bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli'de ağaçlık alanda ceset bulundu
Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de bir kişi tüfekle yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir kişi tüfekle yaralandı
Borç nedeniyle tartıştı, cami çıkışında pompalı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Borç nedeniyle tartıştı, cami çıkışında pompalı ...
Kocaeli'de kulübede çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de kulübede çıkan yangın söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.