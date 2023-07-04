Sude'nin ölümünde, sevgilisine delil yetersizliğinden beraat



Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT'te, evde başından vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sude Akarsu'nun (18) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan erkek arkadaşı Onur Ö. (29), karar duruşmasında, "Tek üzüntüm sevdiğim kadının ölmesidir. Haksız yere cezaevindeyim" dedi. Mahkeme, Onur Ö.'nün delil yetersizliğinden dolayı beraat etmesine karar verdi. Sude Akarsu'nun ailesinin avukatı Eray Akbal, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Olay, 5 Ağustos 2021'de Kocaeli´nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokak'ta meydana geldi. Sude Akarsu ile Onur Ö.'nün birlikte yaşadığı evden gelen silah sesini duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde tabancayla başından vurulmuş olarak bulunan Sude Akarsu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Onur Ö. tutuklandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Sude Akarsu'nun kanında metamfetamin ve amfetamin isimli uyuşturucu maddeler ile çeşitli yeşil reçeteli psikiyatrik ilaçların bulgularına rastlanıldığı, ayrıca Akarsu´nun sağ elinde silah ateşleme artıkları tespit edildiği belirtildi. Olayla ilgili Onur Ö. hakkında 'Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişiyi intihara mecbur ederek kasten öldürme' suçlaması ile Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Olayla ilgili davanın karar duruşması bugün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Duruşmaya hayatını kaybeden Sude Akarsu´nun ailesi ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada ev hapsi cezası verilen, ancak başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunan sanık Onur Ö. duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Onur Ö., "Tek üzüntüm sevdiğinin kadının ölmesidir. Haksız yere cezaevindeyim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi. Tüm delillerin toplandığına ve tüm tarafların dinlenildiğine kanaat getiren mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, sanık Onur Ö.'nün `Ruhsatsız silah bulundurma´ suçundan 1 yıl hapisle cezalandırılmasına, Sude Akarsu´ya yönelik `Kasten öldürme´ suçundan ise delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verdi.

"TANIKLAR DARP EDİLDİĞİNİ DOĞRULADI"

Duruşma sonrasında açıklama yapan Akarsu ailesinin Avukatı Eray Akbal, "Bundan yaklaşık 2 yıl önce Sude Akarsu, Onur Ö.'nün yanında başında silahlı yaralamayla hastaneye kaldırıldı ve sonrasında yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada sanık hakkında cebir hile veya tehditle intihara yönlendirdiği için kasten öldürme suçuyla cezalandırılması istendi ve yargılama kasten öldürme suçundan yürütüldü. Çeşitli aşamalarda tanıklar dinlendi, dilekçelerimizi sunduk. Bu tanıklar Sude'nin, Onur tarafından verilen uyuşturucu maddeyi kullandığını, Onur tarafından darbedildiğini doğruladılar. Sonrasında biz Sude tarafından hemen olaydan 2 gün öncesinde annesine gönderilen ses kaydıyla `Anne gel beni kurtar, yoksa bu beni dövmüş, öldürmüştür' ses kaydını dosyasına sunduk" dedi.

'İSTİNAF YOLUNA BAŞVURACAĞIZ'

Adli Tıp Kurumu raporlarında Sude Akarsu´nun darbedildiğinin belirlendiğine de vurgu yapan Avukat Akbal, "Sonrasında yer alan adli raporda Sude'nin darp edildiği, vücudunun çeşitli bölgelerinde ekimozların bulunduğu tespit edildi ve bütün bu yaralanmaya ve öldürmeye sebebiyet vermeye teşkil eden silah Onur'un silahı olduğu ortaya çıktı. Sonrasında savcılık mütalaasında suç tipini, suç vasfını değiştirerek kasten öldürme suçundan değil, taksirle öldürme suçundan yani silahı ateşe hazır bir şekilde bulundurmadan Onur Ö.´nün taksirle öldürme suçundan yargılanmasını istendi ve nihayetinde bugün o suçun da suç vasfının oluşturulmadığı düşünülerek mahkeme tarafından beraat kararı verildi. Bu artık bizim çok sık karşılaştığımız bir şey. Yargıtay´ın çeşitli kararlarında da eğer bir silah atışa hazır halde bulunduruyorsanız taksirle öldürme suçunu işlemeye yönelik hareket etmiş sayılırsınız. Biz artık bu suçtan dolayı yargılanmasını isteyeceğiz. Bir sonraki aşamada istinaf yoluna başvuracağız ve bölge adliye mahkemesine başvuru yoluna gideceğiz" diye konuştu.(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN

2023-07-04 13:04:05



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