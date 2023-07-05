Atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisinde yangın paniği

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Dinçer AKBİRNazım Özgün ERBULAN/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisinde kimyasal tepkime nedeniyle yangın çıktı. Çevrede endişe yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde kurulu atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisinde çıktı. Tesis içerisindeki atıklar arasında kimyasal tepkime sonucunda yangın başladı. Atıkların arasından yükselen dumanları gören işçiler, tesisi boşaltarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN

2023-07-05 00:28:36



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