Cankurtaranların bayram mesaisi: Kocaeli'deki plajlarda 334 kişi kurtarıldı

Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/ KANDIRA, (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de Kurban Bayramı tatilinde halkın ilgi gösterdiği 13 plajda görev yapan cankurtaranlar, 334 kişiyi boğulmaktan kurtardı. KOSKEM Cebeci Sahil Sorumlusu Selçuk Dilmen, "Vatandaşlarımızın can güvenliği için canla başla çalışıyoruz. Ekiplerimiz Kocaeli'deki 13 plajda görevlerini sürdürüyor" dedi.

Kocaeli'nin 13 mavi bayraklı plajı, Kurban Bayramı'nda, halktan ilgi gördü. Hem Karadeniz'e hem de Marmara'ya kıyısı bulunan Kocaeli plajları, bayram boyunca binlerce kişiyi ağırladı. Bayram süresince, Kocaeli İtfaiyesi AFKOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları sürekli görev yapıp plajlara gelenlerin tatili sorunsuz geçirmelerini sağladı. Cankurtaranlar tarafından Cebeci Plajı'nda 107, Kovanağzı Plajı'nda 8, Kumcağız Plajı'nda 92, Miço Koyu Plajı'nda 5, Kerpe Plajı'nda 16, Sarısu Plajı'nda 11, Seyrek Plajı'nda 14, Bağırganlı Plajı'nda 22, Karamürsel Plajı'nda 39, Darıca ve Bayramoğlu plajlarında 10'ar kişi olmak üzere toplam 334 kişi boğulmaktan kurtarıldı. Kocaeli'deki 13 plajda görev yapan 270 cankurtaran, 2022 yaz sezonunda da 1987 kişiyi boğulmaktan kurtarmıştı.

'HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞİYOR'

KOSKEM'in plajlarda yaptığı çalışmalardan bahseden Cebeci Sahil Sorumlusu Selçuk Dilmen, "KOSKEM ailesi olarak sabah 10.00'da mesaiye başlıyoruz. İstasyonların dağılımını yaptıktan sonra gerek kulelere gerek jetskilere arkadaşlarla saat 10.00'da göreve başlıyoruz. Bu görev saat 18.00'e kadar devam ediyor. Hafta sonu değişiyor çalışma saatlerimiz. Hafta sonu cumartesi günü sabah 10.00'da mesaiye başlıyoruz. Akşam 18.00'de mesai bitiyor. Pazar günü sabah saat 09.00'da göreve başlıyoruz. Akşam 18.00'e kadar görevimiz devam ediyor" dedi.

Şimdiye kadar can kaybı yaşanmadığını belirten Dilmen, "Geçen sene yaklaşık 1987 kişiye müdahale ettik. Bayramda 334 olmak üzere, bu sene şu ana kadar 350 kurtarmamız oldu. Dediğim gibi KOSKEM ailesi olarak biz vatandaşın can güvenliği için burada canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Üzüldüğümüz anlar oluyor. Çünkü buraya gelenlerin tabi ki Karadeniz olduğu için dip akıntılarımız mevcut. Vatandaş bunu bilemiyor. Her ne kadar kendilerini uyarsak da bazen laf, söz dinlemiyorlar. Tabi müdahale ediyoruz. Şükürler olsun şu ana kadar dediğim gibi can kaybı vermedik" ifadelerini kullandı.

'KAZASIZ BELASIZ ATLATTIK'

Dilmen, uyarılarda bulunarak, "Sadece vatandaştan beklentim şu, dileğim şu, cankurtaranların dediklerini dikkate alsınlar. Yani, şu bölgeyi geçmeyin, sınırımızı geçmeyin, ihlal etmeyin. Her ne kadar desek de bazıları tabi dinlemiyorlar ama dediğim gibi kulelerde görevli personelimiz var, gerek kıyıda. Nokta atış yapıyoruz yani. Şu ana kadar çok güzel bir çalışmamız oldu. Başarılı bir çalışmamız oldu. Bayramda cumartesi, pazarda çok yoğun olmamıza rağmen bayramı kazasız belasız atlattık. Onun mutluluğu içerisindeyiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

